Italia-Italia Under 20 3-1 diretta: Spalletti vince il test in famiglia LIVE

COVERCIANO - Altra amichevole archiviata per l’Italia, che a Coverciano batte l’Under 20 di Alberto Bollini per 3-1. I gol firmati da Scamacca, Raspadori e El Shaarawy. Di Sekulov la rete dei baby. Buone indicazioni per Spalletti, che nel primo tempo schiera Provedel in porta e la linea di difesa con Gatti, Buongiorno e Calafiori. El Shaarawy nel primo tempo in campo con i ragazzi di Bollini sbaglia un rigore (ben parato dal portiere della Lazio). Ora tre giorni di riposo prima di ritrovarsi venerdì sempre a Coverciano. Domenica l’ultimo test amichevole (contro la Bosnia) in vista degli Europei. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

16:56

70' - Triplice fischio a Coverciano

Finisce 3-1 questo test in famiglia. Vince l'Italia dei grandi con i gol di Scamacca, Raspadori e El Shaarawy. Di Sekulov la gioia dei baby.

16:54

68' - Ritmi ora bassi

La partita si è un po' spenta, sono gli ultimi minuti del match. 35' per tempo...

16:40

55' - Gol di El Shaarawy per il 3-1

Bella triangolazione finalizzata da El Shaarawy che non lascia scampo a Palmisani. Bel gol dell'Italia dei grandi: è 3-1.

16:40

54' - Scavetto di Frattesi, Palmisani ancora bravo

Palmisani sta giocando benissimo. Scavetto di Frattesi su cui il giovane portiere si distende riuscendo a parare.

16:32

47' - Folorunsho vicino al gol

Accelerata del numero 11 azzurro che con il destro calcia ad incrociare. Grande risposta di Palmisani che respinge bene.

16:31

46' - Bravo Palmisani su Frattesi

Angolo dell'Italia per Frattesi al limite: sinistro basso, Palmisani è attento e blocca.

16:29

43' - L'Under 20 va in gol con Sekulov. 2-1

Leggerezza difensiva dell'Italia dei grandi con Sekulov che batte Provedel e accorcia del distanze. 2-1 a Coverciano.

16:24

38' - Raddoppio Italia con Raspadori: 2-0

Assist perfetto di Frattesi che serve Raspadori da solo in area: in scivolata il giocatore del Napoli non sbaglia. Italia-Italia Under 20 2-0.

16:22

37' - Palo di Bellanova

Bella giocata di El Shaarawy che crossa sul secondo palo: inserimento di Bellanova che colpisce di testa. Palo.

16:21

36' - Inizia la ripresa. El Shaarawy torna tra i big

El Shaarawy veste ora la maglia dei grandi. Gatti tra i baby di Bollini. Ricci anche con Spalletti (fuori Fagioli).

16:11

35' - Finisce il primo tempo. Italia avanti 1-0 con il gol di Scamacca

Tiro di Bonfanti ben parato da Provedel. Si chiude il primo tempo. Azzurri avanti 1-0 con il gol di Scamacca. Da segnalare il rigore sbagliato da El Shaarawy (in Under 20), parato da Provedel.

16:07

32' - Provedel para il rigore a El Shaarawy. Italia-Italia Under 20 1-0

Il portiere della Lazio intercetta il rigore calciato da El Shaarawy (in Under 20) e mette in angolo. Ottima prestazione fin qui del portiere azzurro.

16:05

31' - Rigore per l'Under 20

Fallo di Gatti su Ricci, per l'arbitro è calcio di rigore.

16:03

28' - Super parata di Provedel su El Shaarawy

Fiammata di El Shaarawy (che gioca con l'Under 20) e tiro da fuori su cui arriva bene Provedel: deviazione in angolo. Buona occasione per i baby.

15:50

16' - Occasione Italia con Raspadori

Folorunsho serve in profondità Raspadori, che con il sinistro cerca l'angolo lontano. Palla deviata in angolo.

15:49

Le formazioni di Italia-Italia Under 20

Italia (3-5-2) - Provedel; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Folorunsho, Darmian; Raspadori, Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Italia Under 20 (con giocatori della Nazionale A) (4-2-3-1) - Palmisani; Missori, Dellavalle, Marcandalli, Regonesi; Ricci, Ignacchiti; Terracciano, Pafundi, El Shaarawy; Bonfanti. Commissario tecnico: Alberto Bollini.

15:38

4' - Gol di Scamacca

Raspadori apre per Darmian: cross dalla sinistra per Scamacca che segna l'1-0 battendo Palmisani per la Nazionale dei grandi.

15:34

Italia-Italia Under 20: inizia il match

Si parte al Valcareggi di Coverciano. Primo pallone per i big di Spalletti.

15:33

Italia contro l'Under 20: due big in "prestito"

El Shaarawy e Ricci: i big che giocheranno con l’Under 20 di Bollini in questa amichevole a Coverciano.

15:15

Italia, oggi il penultimo test amichevole

Dopo la Turchia di ieri e l’amichevole in casa di oggi, l’Italia tornerà in campo domenica sera, 9 giugno, contro la Bosnia. Ultima amichevole pre Europeo. Si giocherà al Castellani di Empoli alle ore 20:45.

15:00

I convocati dell’Italia: la scelta dei 26

Entro domani Spalletti dovrà decidere chi portare all’Europeo. Servirà un taglio per ridurre la rosa a 26 elementi. Non è detto che i convocati vengano rivelati oggi, nella conferenza prevista nel pomeriggio.

14:44

Le parole di Spalletti

Dopo il match contro la Turchia, Spalletti ha parlato così: “Non siamo stati brillantissimi e continui nel gestire la palla nella loro metà campo, però in alcuni momenti la squadra è stata alta e ha tentato di fare le cose, è la classica partita da inizio preparazione. Ci vuole un po' di tempo per mettersi a posto. C'è ancora il test con l’Under 20 per fare delle scelte, ci si prende tutto il tempo possibile”.

14:30

Italia, amichevole in casa

Benzina nelle gambe e altri esperimenti. Doppio obiettivo per l'Italia di Spalletti che affronta l'Under 20 del ct Alberto Bollini in un'amichevole in casa a Coverciano. Fischio d'inizio alle 15.30.

Coverciano - Centro Tecnico Federale