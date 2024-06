Italia diretta, la lista dei convocati di Spalletti per Euro 2024: i nomi LIVE

Giornata importante in ottica Euro 2024 per l'Italia. Luciano Spalletti, infatti, dovrà comunicare la lista ufficiale dei 26 convocati per il torneo che si giocherà in Germania. Al momento a Coverciano ci sono ancora 29 giocatori: saranno quindi tre i giocatori che verranno tagliati dal commissario tecnico: gli aggiornamenti in tempo reale.