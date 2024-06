Conte al Napoli, Spalletti: "Non devo commentare niente"

COVERCIANO - È il giorno di Antonio Conte , ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli . Una lunga attesa per i tifosi che è finalmente terminata. Sul nuovo allenatore non poteva non esprimersi Luciano Spalletti , che ha lasciato un commento durante la conferenza stampa a Coverciano .

Spalletti su Conte: "Sono contento"

Queste le parole del ct della Nazionale, capace di portare lo Scudetto al Napoli: "Conte? Non devo commentare niente, io ho deciso di fare questa scelta, ma mi fa piacere che prendano allenatori di un certo livello e di un certo valore. È segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli in alto, io sono un cittadino napoletano, faccio già molte cose da scugnizzo, state attenti (ride, ndr)".

Spalletti su Di Lorenzo e Folorunsho

Poi sui giocatori del Napoli, Di Lorenzo e Folorunsho, che rientrerà dal prestito: "Di Lorenzo ha fatto una buona partita. Il suo futuro a Napoli? Non ne abbiamo parlato, lui ha età e maturità, è stato lì più anni di me e può valutare quello che è più corretto per lui, per la sua famiglia e per la sua carriera. Folorunsho? Ti dà grande fisicità, chiude le azioni di testa, i calci piazzati sono una bega nella competizione. Avere uno più fisico, visto che Jorginho e Frattesi hanno altre caratteristiche, ci serve".