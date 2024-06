Europei, Pellegrini numero 10: dalle lacrime del 2021 alla scelta di Spalletti

Tre anni fa, era il 10 giugno del 2021, Lorenzo Pellegrini, in lacrime lasciava il ritiro azzurro costretto a saltare l'Europeo che l'Italia avrebbe poi vinto. L'infortunio non era grave (lesione muscolare) ma i tempi per recuperare proprio non c'erano. E l'amarezza era doppia perché quel problema Pellegrini avrebbe potuto evitarlo se solo si fosse riposato con la Roma. Ma la Roma è l'amore di una vita e dire di no, soprattutto quando c'era un piazzamento europeo da conquistare (la Conference, alzata a Tirana l'anno dopo), era fuori discussione. Quindi addio Europeo, proprio sul più bello. Oggi il destino gli ha regalato una piccola grande rivincita visto che è ufficiale che sarà lui, capitano della Roma, a indossare la maglia più bella - e prestigiosa - di tutte: la numero 10. Non un dettaglio, soprattutto in questo ritiro azzurro che Spalletti ha voluto inaugurare con i 10 più 10 di tutti: Antognoni, Baggio, Del Piero, Rivera e Totti. In rigoroso ordine alfabetico. E il pensiero proprio a Totti va, visto che Pellegrini ne è l'erede nella Roma (ovviamente non si parla di tecnica o talento, ma ha come lui la fascia al braccio) e adesso sogna di diventarne l'erede anche in azzurro. Francesco non ha inciso in Nazionale come nel club, ma è campione del Mondo e vice campione d'Europa, ha segnato due rigori (il cucchiaio all'Olanda e quello all'Australia) che sono entrati nella storia del calcio italiano e tanto basta.