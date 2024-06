Casa Azzurri diretta: segui l'inaugurazione con Spalletti e la Nazionale LIVE

A Iserlohn , cittadina tedesca a pochi chilometri da Dortmund e base della Nazionale di Luciano Spalletti in Germania per Euro 2024, alle 19 di oggi è in programma l'inaugurazione di Casa Azzurri , luogo di aggregazione per i tifosi della Nazionale e punto di riferimento per le attività dei partner della FIGC, dove si svolgeranno concerti, workshop, mostre, spettacoli: tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

16:50

Dalle 18 l'apertura del Media Center

A partire dalle ore 18 sarà aperto il Media Center, accessibile per gli accreditati, che sarà il punto di riferimento per le conferenze stampa dei protagonisti dell'Europeo. All'interno del Media Center saranno disponibili postazioni attrezzate e gli studi televisivi dei principali broadcaster. Inoltre, nella struttura situata nell'area esterna, sarà presente la Media Working Area, dedicata agli operatori dei media.

16:35

Allenamento davanti a 4000 tifosi per l'Italia: novità su Barella e Fagioli

All'Hemberg Stadion Nord di Iserlohn, impianto che ospiterà l'Italia di Spalletti durante la spedizione, è in corso quello che sarà l'unico allenamento a porte aperte dell'Europeo: Nicolò Barella non è sceso in campo con i compagni e ha svolto un lavoro differenziato in campo mentre per Nicolò Fagioli differenziato in palestra per un affaticamento accusato dopo l'amichevole con la Bosnia.

16:30

Alle 19 l'inaugurazione di Casa Azzurri

Manca sempre all'inaugurazione di Casa Azzurrin in quel di Iserlohn.

Iserlohn - Germania