Italia, Spalletti respira: Frattesi c'è per l'Albania, Barella quasi

ISERLOHN (Germania) - Frattesi ha recuperato, Barella sarà in gruppo nell'allenamento del giovedì: Spalletti può dunque tirare un sospiro di sollievo perché potrà contare sui due interisti. Il primo, 4 gol in 9 partite nella nuova gestione tecnica, dovrebbe anche giocare dall'inizio sabato a Dortmund contro l'Albania, galleggiando tra il ruolo di mezzala e di trequartista che deve sostenere i due attaccanti Chiesa e Scamacca . Improbabile invece il rientro di Fagioli, che ha un affaticamento e dovrebbe tornare disponibile per la Spagna.

Le prove del ct Spalletti

Che Italia vedremo all'esordio dell'Europeo? In questi primi giorni all'Hemberg Stadion il ct ha provato varie soluzioni, tante alternative sia negli uomini che nei moduli. Alla fine dovrebbe optare per lo schema a tre e mezzo, che lo lascia più tranquillo: per questo Di Lorenzo spesso è stato utilizzato come braccetto di destra in difesa. A destra sono in ballottaggio Bellanova, Cambiaso e anche El Shaarawy, che Spalletti ha più volte voluto vedere lì, su quella fascia. Se Barella andasse in panchina infine a centrocampo sarebbe Cristante ad affiancare Jorginho.