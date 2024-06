Italia, Chiesa è la chiave di volta: Spalletti lo vuole in tutte le posizioni

ISERLOHN (Germania) - Attaccante, come partner di Scamacca. Trequartista, a dialogare con Frattesi o Pellegrini. Ma anche spostato largo a destra, a tutta fascia, nella difesa a tre che diventa velocemente 4-2-3-1. Spalletti chiede molto, se non tutto a Federico Chiesa. E' lui la chiave tattica della Nazionale, che punta a essere rapida e aggressiva ma anche imprevedibile. Come ha detto Buffon nella conferenza stampa di presentazione, ci sono 4-5-6 giocatori dell'Italia che entrano «nel gotha del calcio europeo e mondiale». Beh, Chiesa è o dev'essere uno di questi. Del resto, con il contratto in scadenza nel 2025 con la Juventus, è anche uno dei calciatori più desiderati sul mercato, con la Roma di De Rossi in prima fila nel corteggiamento.