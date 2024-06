Chiesa e il paragone con Sinner: "C'è una differenza"

"Dopo Euro 2020 volevo provare a entrare tra i top del calcio ma sfortunatamente mi sono rotto il crociato e ho avuto un lungo percorso di riabilitazione. Il mio obiettivo è sempre quello di tornare tra i top. Ho 26 anni, il tempo c’è e vorrei dimostrare già in questo Europeo di che pasta sono fatto ". Lo ha detto l'attaccante della Juventus e dell'Italia, Federico Chiesa , intervenuto a due giorni dal debutto agli Europei contro l'Albania: "Adesso dobbiamo iniziare nuovo torneo, con nuove sfide, un girone tosto, dobbiamo pensare a quello. Siamo un bel gruppo, siamo una bella nazionale e cercheremo di proporre il calcio che vuole il mister e di andare il più avanti possibile" le sue parole al sito ufficiale della Uefa.

Chiesa e il rapporto con Scamacca

Chiesa nella gara d'esordio potrebbe fare coppia in attacco con Scamacca: "Mi trovo bene con lui. Parliamo anche molto spesso fuori dal campo".Sul gruppo azzurro: "La cosa che mi fa sorridere è che all’inizio dello scorso Europeo c’erano dubbi sulla nostra nazionale. Su cosa potevamo fare, dove potevamo arrivato. Ci sono tuttora ma noi andremo in campo solo per giocare a calcio e dimostrare qual è il nostro valore".

Chiesa svela l'obiettivo dell'Italia

L'obiettivo dell'Italia è chiaro: "Vogliamo dimostrare il nostro valore in questo Europeo. Volevamo farlo anche in quello precedente e abbiamo vinto. Vediamo adesso cosa possiamo fare, poi il nostro obiettivo sarà quello di tornare a giocare un Mondiale". Chiesa infine ha parlato anche di un accostamento emerso nelle ultime ore: "Il paragone con Sinner mi ha fatto piacere ma lui gioca un sport individuale, è un po’ diverso essere il numero 1 lì, è una cosa incredibile".