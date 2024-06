Di Lorenzo, l'agente: "Nessun contatto con la Juve. Sull'incontro con Conte..."

Giuffredi nega contatti con la Juventus

Il futuro del capitano del Napoli, ora impegnato in Nazionale per gli Europei, è ancora incerto: "Spiragli per la permanenza? Posso solo dire che il calcio è come la vita: può accadere di tutto”. Sull'ipotesi Juventus, Giuffredi è stato chiaro: "Non ho mai parlato con la Juventus quindi con Giuntoli. Non siamo mai stati contattati né io né il giocatore da nessuno della Juventus. Tra l’altro, non è escluso che Di Lorenzo possa andare in altri club, non esiste solo la Juventus”.