L’Italia si qualifica agli ottavi di Euro 2024 se...: tutte le combinazioni

Partire bene in un torneo breve come l'Europeo era fondamentale e l'Italia di Luciano Spalletti, che in Germania difende il titolo conquistato nel 2021 dalla Nazionale di Roberto Mancini, ha compiuto la missione superando 2-1 in rimonta l'Albania nella prima giornata del Gruppo B e portandosi subito in vetta con la Spagna a quota 3 punti.