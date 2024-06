Serbia-Inghilterra, Gelsenkirchen blindata per il rischio incidenti

Dall’inviato a Gelsenkirchen - Si gioca a calcio: c’è Vlahovic che sfida Kane , in un affascinante duello tra centravanti. C’è l’asso Bellingham che punta a vincere anche con la nazionale inglese: se conquistasse l’Europeo, dopo la Champions League appena celebrata con il Real Madrid, nessuno gli toglierebbe il Pallone d’oro. Ma Serbia-Inghilterra è soprattutto una partita ad alto rischio incidenti. A Gelsenkirchen il governo tedesco ha dislocato 1.300 agenti in più del solito. E ha proibito per tutta la domenica la vendita di alcolici (unico caso di restrizioni in tutto il torneo, almeno per ora). Si potrà bere birra, sì, ma analcolica. Il Sun, popolare tabloid britannico, ha addirittura raccolto la confidenza di un portavoce della polizia locale: «Fumate cannabis, che in Germania è legale da aprile, piuttosto che ubriacarvi. Starete più tranquilli».

Intelligence

Insomma: è il giorno in cui il dispositivo di sicurezza dovrà dare risposte tranquillizzanti. La città è militarizzata. In particolare vengono monitorati i movimenti di 500 ultras serbi, delle curve di Stella Rossa e Partizan, che avrebbero manifestato attraverso il web l’intenzione di «andare a cercare gli inglesi». E siccome gli stessi hooligans tradizionalmente non sono teneri quando oltrepassano la Manica, non è il caso di sottovalutare il pericolo. Anche perché già giovedì, mentre l’Italia sempre a Gelsenkirchen affronterà la Spagna, l’Inghilterra si sposta a Francoforte.

Occhi aperti

Sarà un altro evento complicato per la gestione dell’ordine pubblico, non tanto per i possibili incidenti con i tifosi della Danimarca quanto per gli eventuali incroci con gli ultras dell’Eintracht. Per chi non li ricordasse, sono quelli che l’anno scorso hanno sconquassato Napoli nonostante il divieto di trasferta imposto loro dalle autorità.