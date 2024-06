Italia da urlo, la partenza giusta di Spalletti. Delirio all'allenamento aperto al pubblico

DORTMUND - La partenza giusta. Gli ottavi all’orizzonte, una bella Italia e il senso critico di Spalletti perché sarebbe un errore esaltarsi. La strada verso Berlino è corretta, ma ci sono anche tanti aspetti da migliorare, come ha sottolineato il ct. Due certezze: dall’ Albania alla Spagna si alza il livello, ma vincere aiuta a respirare. Autostima, consapevolezza, prospettive diverse. Un vantaggio inestimabile: sono cadute le incognite. Spalletti ha ricevuto conferme dal campo, ora si può crescere. Clima di festa e applausi agli azzurri nel ritiro di Iserlohn, complice il concorso riservato alle scuole italiane in Germania .

Italia, allenamento aperto al pubblico

Il ct ha aperto l’allenamento al pubblico. Bambini in delirio quando sono apparsi sul campo Barella, Dimarco, Bastoni, Scamacca e gli eroi del Westfalen Stadion. Lucio ha portato in campo i giocatori non impiegati o entrati nel finale con l’Albania. Esercitazioni tattiche e prove non finalizzate al prossimo incontro con la Spagna ma per implementare il bagaglio di conoscenza degli azzurri. Una selezione giovanile del Borussia Dortmund (rinforzata da Vicario, Gatti, Bellanova e Folorunsho) ha consentito di organizzare una partitella. Modulo 4-4-2 o 4-2-3-1. Davanti a Meret la linea difensiva dell’Italia era formata da Darmian, Mancini, Buongiorno e Cambiaso. Cristante e Fagioli il tandem di centrocampo. El Shaarawy e Zaccagni gli esterni offensivi. Raspadori e Retegui coppia d’attacco. Gran gol di Fagioli, doppietta di Retegui. Spalletti era soddisfatto dell’allenamento.