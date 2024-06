Italia-Spagna, incredibile: accanto allo stadio c'è un cimitero per i tifosi

GERMANIA - I tifosi restano legati alla propria squadra del cuore per tutta la vita. Alcuni hanno scelto di farlo anche post mortem. Alcuni club offrono la possibilità di spargere le ceneri del defunto direttamente sul terreno di gioco della squadra del cuore, altri club - come nel caso del Barcellona , stanno progettando uno stadio con il cimitero attiguo per ospitare i propri tifosi anche da morti: il progetto è già stati approvato dai soci, lo spazio prenderà il nome di Memorial FC Barcelona.

Shalke, uno stadio con cimitero annesso

Lo stadio che ospiterà la prossima sfida degli Europei tra Italia e Spagna ha una particolarità che in pochi impianti hanno modo di avere: il cimitero per i tifosi. Il primo club al mondo ad avere questa idea era stato il Boca Juniors che decise la costruzione di un campo santo attiguo allo stadio per evitare che i tifosi continuassero a disperdere le ceneri dei propri cari sul prato dello stadio. In Europa il primo club a portare avanti questa iniziativa fu è l'Amburgo nel 2008. Successivamente questo legame eterno è stato abbracciato anche dai club spagnoli come l'Atletico Madrid e il Barcellona.