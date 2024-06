Jorginho non riesce a dimenticare: "Quel rigore contro la Spagna..."

Archiviata la partita d'esordio contro l'Albania di Sylvinho, per l'Italia di Luciano Spalletti è tempo di pensare al prestigioso confronto con la Spagna di De La Fuente, in programma giovedì 20 giugno alle ore 21. Tra gli inamovibili del ct azzurro c'è senza dubbio Jorginho , perno della mediana azzurra, che ha ben figurato anche contro le Aquile sabato scorso, confermando quanto di buono fatto con l' Arsenal in Premier League.

Jorginho: "Spagna? Cercheremo di vincere anche questa"

Prima di proiettarsi all'impegno di giovedì, Jorginho è tornato anche sulla prestazione messa a referto contro l'Albania, battuta in rimonta nonostante lo shock iniziale: "La partita d'esordio con l'Albania è stata positiva - ha confermato l'italo-brasiliano a Vivo Azzurro TV -. L'abbiamo interpretata bene, tenendo molto il possesso della palla e avendo pazienza. Non era semplice: quando vai sotto di un gol dopo pochi secondi dall'inizio siamo stati bravi a mantenere la calma e a fare le cose che avevamo preparato". Ora la Spagna, avversario contro cui Jorginho segnò il rigore decisivo ad Euro 2020: "Ho bei ricordi della Spagna... Fu una partita molto difficile, ma che finì con un momento speciale per me, che ricorderò per sempre. Cercheremo di preparare al meglio la partita in questi tre giorni, per vincere anche questa". Sempre concentrati sui punti di forza dell'undici azzurro: "Serve alta intensità. Si affronteranno due squadre che vogliono avere il pallone: dovremo basare la partita sulle nostre qualità e non sulle loro debolezze. Spalletti? Il mister vuole che giochiamo a calcio bene, che facciamo girare sempre la palla".

Jorginho ringrazia i tifosi: "Affetto incredibile"

Messo alle spalle il gol in apertura di Bajrami, l'Italia ha esaltato i tifosi azzurri con un possesso palla di qualità e azioni ben congegnate, complici le doti di Jorginho e compagni: "L'affetto del nostro popolo è incredibile - ha ribadito l'ex Napoli -. Chiediamo ai nostri tifosi di continuare così: l'effetto è positivo e ci aiuta tanto, noi vogliamo fare tutto il possibile per rappresentare al meglio il nostro Paese. Dobbiamo continuare su questa strada, con la disponibilità di tutti nel mettersi a disposizione del gruppo. Così possiamo arrivare lontano".