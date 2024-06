Vincic arbitrerà Spagna-Italia, fu arrestato nel 2020: cos'era successo

Slavko Vincic, arbitro sloveno, è stato designato come arbitro per il prossimo incontro dell'Italia contro la Spagna a Euro 2024. La partita è in programma giovedì alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen. Il direttore di gara era stato scelto dalla UEFA anche per l'ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund.