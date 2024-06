Italia, affrontiamo i Furetti Rossi senza paura

Intanto facciamola finita con le Furie Rosse, smettiamo di farci paura con avversari che vorrebbero imitare le mitologiche e colleriche e vendicative Erinni, solo perché ci hanno bruciato nel 2008 - finale degli Europei consegnata alla Spagna solo ai rigori dalla promettente Nazionale di Donadoni - e nel 2012 - dèbacle europea di Prandelli - fino a darci un assist per la conquista del 2021, quando Roberto Mancini ci ha riportato nella storia . E già Antonio Conte li aveva ridimensionati nel 2016 . Diciamoli solo Furetti - almeno per esorcizzarli - ma anche perché, in fondo, pur con occasioni spettacolari esibite dal baby Yamal e dal mestierante “italianizzato” Morata, hanno battuto la Croazia - nobile casa di riposo dove vorrebbe ritirarsi Modric, autentica gloria dei miei tempi - che ha sofferto, fino a un pari strepitoso, l’Albania di Sylvinho. A proposito due annotazioni: Yamal è un ragazzino bellissimo e bravissimo e si grida all’audacia di De La Fuente dimenticando che un tempo il lancio dei fanciulli in fiore era tipico della nostra Nazionale, a partire da Renzo De Vecchi, esordiente a 15 anni - perciò detto “il figlio di Dio” - passando per Rivera e altri miti che vi ho appena raccontato; fino al babyrecord Pafundi che ha rivelato il tradimento dell’ideologia azzurra, visto che mentre era in Nazionale non ha mai giocato in Serie A. Per non dire di Camarda , la mia pena personale.

E Morata? Lo chiamerei la pietra dello scandalo: a partire dalla Juve che se ne liberò buttando decine di milioni per Pogba e l’italiano (sic) Suarez dopo aver insegnato allo spagnolo - serio, corretto, lavoratore - come si gioca a calcio costì. E farlo diventare un potenziale nemico con addestramento nostrano. Noterete come funzioni ormai dappertutto il Contropiede e come gli stranieri non solo sappiano copiare il nostro modulo ma si portino direttamente a casa i tecnici nostrani. (Vado fuori tema ma voglio esprimere la mia soddisfazione per il brillante esordio di Montella: mamma gli italiani!).

Io vorrei che con la Spagna non ci fermassimo mai a far torello (come con l’Albania) ma approfittassimo di Donnarumma e della sua ormai decretata funzione di santo protettore di una difesa accorta che peraltro mi dicono non abbastanza pesante (dico quintali); a costoro rispondo che dalla scuola di Bernardini han cominciato a uscire ragazzi che hanno studiato l’arte difensiva laureandosi in Piedibuoni, la facoltà orgoglio dell’Università di Coverciano. Vedrete sempre più spesso un calcio italiano aggiornato - molto ha fatto Mancini, molto sta facendo Spalletti - non tanto per moduli ispirati proprio da uno spagnolo, Guardiola, ma soprattutto osservando Barella, un 1.72 che sembra un gigante, come succedeva a qualche eroico italianuzzo d’antan.

Cosa ci manca per essere totalmente soddisfatti e ottimisti? Nessuno ha costruito un nuovo Balotelli, l’italiano vero/nero (o nero/vero) che nessun intellettuale politicamente corretto ha mai difeso da mandrie di idioti. Rivedo le sue imprese del 2012, i gol alla Germania e all’Inghilterra, il bacio alla mamma, un capitale sprecato nella finale che ci vide in ginocchio davanti alla Spagna.

Con i Furetti Rossi si può anche perdere ma l’eventuale impresa di Yamal e Morata dev’essere contrastata senza paura e - nella pratica - senza accorgimenti tattici contro natura. Con licenza dei superiori.