Furia Spalletti durante Spagna-Italia: le frasi urlate dalla panchina ai giocatori

La Spalletti-cam contro la Spagna: cosa ha urlato ai giocatori

Luciano Spalletti, come fatto durante tutti i giorni precedenti alla gara, ha urlato ai suoi di provare a giocare il pallone: "Va giocata, non va bene così!". Poi un richiamo anche a un centrocampista: "Chiama Jorginho, se la deve far dare la palla: deve stare al centro del gioco". Il centrocampista azzurro, poi, è stato sostituito l'intervallo.