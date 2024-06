Roma, il piano per arrivare a Bellanova

Le uscite

La soluzione ideale sarebbe riuscire a cedere sia Karsdorp che Celik in tempi brevi, ma chiaramente oltre a non esserci la fila fuori da Trigoria non c’è neanche la fretta dei club di andarli a chiedere alla Roma, tutti ben consapevoli che i due sono di troppo e che quindi potranno essere presi nel corso dell’estate anche a cifre inferiori rispetto alla richiesta attuale. E allora adesso la priorità è riuscire a convincere Belotti ad accettare il Como, ricavando quindi 4,5 milioni più altri cinquecentomila euro di bonus, e poi monitorare quelli che saranno gli altri movimenti di mercato. Dalla Premier filtra l’interessamento del Bournemouth di Pinto e dell’Everton (non ancora dei Friedkin) per Bove che non rientra tra gli incedibili della Roma: il ragazzo non sta spingendo per la cessione e vorrebbe restare nella capitale se arriveranno segnali di fiducia nei suoi confronti. In caso contrario cercherà la migliore soluzione per continuare il suo percorso di crescita. Valutazione: 20 milioni di euro. Un giovane sicuramente in uscita è Zalewski, ora impegnato negli Europei con la Polonia e che può andar via per circa dieci milioni di euro. Insomma, c’è la possibilità di ricavare un tesoretto aggiuntivo al budget di mercato per costruire la nuova rosa investendo anche qualcosa in più per il terzino. E Bellanova è il primo nome sulla lista di De Rossi.