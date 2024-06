Scamacca, il flop solo in Nazionale: serve capire perché

Facile a dirsi. O a chiederlo esplicitamente al diretto interessato. Scamacca deve far gol. Eppure il centravanti è arrivato alla sostituzione - dopo 64 minuti - senza essere mai pericoloso. Semplicemente senza riuscire mai a concludere verso la porta della Spagna. E non basta ricordare la richiesta di Spalletti che lo vuole sempre primo nel pressing su chi inizia l’azione. Gianluca avrà pure lavorato per la squadra con l’obiettivo di dare un senso a ogni ripartenza dell’Italia. Ma alla fine, guardando più agli altri che a se stesso, non è stato capace di far bene niente. Nè il finalizzatore, né il pivot. Gli azzurri, del resto, hanno chiuso la partita senza mai inquadrare lo specchio della porta di Unai Simon. Se Scamacca ha fatto cilecca, non è che gli altri che lo hanno accompagnato in avanti siano riusciti a far meglio (nemmeno nel finale con Raspadori accanto a Retegui).