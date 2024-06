Retroscena Italia, cosa è successo dopo il ko con la Spagna

La compattezza

Ora, però, si tratta di andare avanti. Mica facile eliminare la Croazia. Lunedì niente calcoli a Lipsia. Buffon ha cercato di seminare ottimismo. «Serve fiducia, mi aspetto una partita con ritmi diversi, il talento è simile ma la Spagna ha qualcosa in più. Se pensavamo di valere 9, ora non siamo da 4». Si è aggiunto l’inno al coraggio per gli azzurri. «La paura va superata, tutti vorrebbero essere al nostro posto anche in una partita così delicata. Abbiamo due risultati su tre, ma non può essere il nostro pensiero. Faremo un’altra partita e ritroveremo sicurezza dopo la sbandata». Spalletti, dopo pranzo, ha concesso un pomeriggio di libertà agli azzurri. Una decina di loro ha trascorso la serata in un ristorante italiano a Dortmund. Giusto staccare. E’ un momento delicato per la Figc e per Gravina, sotto attacco politico e raggiunto ieri da uno dei due figli in Germania. Il presidente ha protetto la squadra: «Ho visto i ragazzi tranquilli». In serata ha portato il ct e Buffon a cena in un ristorante vicino al ritiro della Nazionale.