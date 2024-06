Darmian su Croazia-Italia: "Noi tra le migliori terze? Nello spogliatoio..."

L' Italia non ha nessuna intenzione di arrendersi. Parola di Matteo Darmian , che ha parlato direttamente da Iserlhon : "Analizzeremo quanto fatto nella scorsa partita per non commettere di nuovo gli stessi errori e preparare bene l'incontro con la Croazia . La squadra sta bene, abbiamo la giusta voglia e determinazione per portare a casa un risultato importante. Dopo una sconfitta c'è sempre un po' di delusione e rammarico. Volevamo fare meglio. La Spagna ci ha messo in difficoltà, ma dalle sconfitte si può imparare molto. Lunedì dovremo andare in campo con la giusta determinazione che ci permetterebbe di passare il turno".

Darmian è certo: l'Italia non farà calcoli

Basta un pari per la certezza aritmetica del secondo posto, in caso di sconfitta non resterebbe che sperare di rientrare tra le quattro migliori terze: "In campo non andremo per pareggiare e i discorsi su quali possono essere le migliori quattro terze nel nostro spogliatoio non li facciamo. È presto ed sbagliato pensare che contro la Croazia avremo due risultati su tre a disposizione. Bisognerà scendere in campo per portare a casa la vittoria".

Croazia-Italia, Darmian ritrova Brozovic

Darmian ritroverà da avversario il suo ex compagno di squadra Brozovic: "Noi cercheremo di fare la nostra partita e di mettere in campo le nostre qualità al di là del valore dell'avversario che è forte. Oltre a Brozovic la Croazia ha giocatori di qualità, molto forti. Dovremo stare attenti, ma al tempo stesso fare la nostra partita, con le nostre armi".