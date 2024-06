Italia agli ottavi, cosa può succedere contro la Croazia: la situazione agli Europei

Sarà decisiva, ma potrebbe anche non essere definitiva Croazia-Italia, ultimo match della fase a gironi, in programma lunedì sera a Lipsia. Dopo la sconfitta con la Spagna, gli Azzurri si ritrovano al bivio degli ottavi di finale, ma non tutte le combinazioni potrebbero esaurirsi al triplice fischio del match con Modric e compagni.