Calciomercato Napoli, Conte insiste con Di Lorenzo: lo scenario

Gi ovanni Di Lorenzo e Antonio Conte si sono sentiti di nuovo. Stavolta è stato il difensore a chiamare l'allenatore del Napoli dopo la gara contro la Spagna. Un nuovo confronto telefonico per ribadirsi concetti già chiari. Ognuno è rimasto fermo sulle proprie posizioni. Il capitano del Napoli ha espresso di nuovo la sua volontà, quella di andare via, di ripartire da un'altra squadra non appena si concluderà l'Europeo e sarà tempo di pensare solo al mercato. Conte, invece, lo ha blindato per l'ennesima volta, gli ha ricordato la sua importanza all'interno del progetto tecnico, lo ritiene indispensabile in difesa e nello spogliatoio, lo considera uno degli incedibili ai quali è impossibile rinunciare. La linea del Napoli è la stessa: Di Lorenzo non parte. Non è in vendita. Non verranno prese in considerazioni offerte e soprattutto non verranno prese in considerazioni offerte dall'Italia. Tra le parti resiste dunque una distanza che il tempo dovrà tradurre in un punto d'intesa, soprattutto quando si concluderanno gli Europei, quando Di Lorenzo rientrerà dalla Germania e saranno possibili nuovi confronti non solo a telefono ma anche di persona.



La telefonata con Di Lorenzo e il futuro da sciogliere

Conte aveva già sentito Di Lorenzo nei giorni in cui stava diventando il nuovo allenatore del Napoli. Lo ha sempre ritenuto incedibile e gliel'ha già fatto capire in tutti i modi. Lo ha ribadito anche all'agente del difensore, Mario Giuffredi, in occasione dell'incontro che c'è stato due settimane fa a Napoli e al quale ha partecipato anche il direttore sportivo Giovanni Manna. La chiarezza di Conte, la sua posizione, riflette anche quella del Napoli e di De Laurentiis. Per la società, infatti, il difensore non è sul mercato, d'altronde ha rinnovato appena un anno fa fino al 2028 e il club vanta anche un'opzione per allungare di un altro anno ancora il suo contratto. Conte lo ritiene imprescindibile, uno dei riferimenti della difesa del Napoli: è questo il motivo per cui lo ha chiamato subito. Per ora l'Europeo è un freno rispetto ad ogni eventuale tentativo di riavvicinamento. Di Lorenzo sta preparando la gara contro la Croazia ma ha comunque le idee chiare e ha trovato il tempo per esprimerle nuovamente al tecnico del Napoli. Conte ha risposto, lo ha ascoltato, poi si è fatto ascoltare, ha detto la sua, concetti già noti, espressi di nuovo, in attesa di altri confronti di persona, di nuovi sviluppi che ci saranno nei prossimi giorni.



Futuro di Lorenzo, attesa dopo l'Europeo