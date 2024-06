Italia, test decisivo per Dimarco. Spalletti lo aspetta

LIPSIA - Spalletti non ha chiuso all’ipotesi di un recupero in extremis di Federico Dimarco. Lo considera a disposizione, ma non è ancora certo il suo impiego nel blocco dei titolari a Lipsia. L’esterno dell’Inter verrà sottoposto domani mattina a un test decisivo. Gli esami clinici svolti a Dortmund hanno escluso lesioni muscolari. Si tratta di un semplice trauma al polpaccio riportato durante la partita con la Spagna. Il ct, per prolungare il riposo e tentare il recupero per la partita contro la Croazia, ieri non lo ha stressato.