Euro 2024, Italia agli ottavi se... Tutte le possibili combinazioni

All’Italia basta anche un punto contro la Croazia per qualificarsi come seconda: se raggiunta a quota 4 dall’Albania (che deve sfidare la Spagna), la squadra di Spalletti sarebbe ugualmente seconda avendo vinto lo scontro diretto.

Se l'Italia perde con la Croazia

In caso di sconfitta, l’Italia verrebbe intanto scavalcata dalla Croazia, che sarà seconda se l’Albania non batterà la Spagna. In caso di arrivo a pari punti tra Albania e Croazia, decisiva la differenza reti generale (-1 a -3 per l’Albania).

In caso di sconfitta e mancato successo dell’Albania, l’Italia chiuderebbe il girone al terzo posto, con 3 punti e una differenza reti pari a zero o peggiore. A quel punto dovrebbe attendere le ultime quattro sfide del 26 giugno per sapere se potrà andare agli ottavi come una delle migliori quattro terze. Ne passano quattro su sei.

In caso di sconfitta e successo dell'Albania con la Spagna, l'Italia chiuderebbe il girone al quarto posto e sarebbe fuori dagli Europei.