Adidas e FIGC, il viaggio continua: Bari e le sue orecchiette tra azzurro e tricolore

Un viaggio lungo tutta Italia. Da Nord a Sud. È quello che stanno compiendo adidas e FIGC, che – insieme per la prima volta ad un Europeo da partner – attendono l’ultima partita del girone: quella che deciderà il futuro dei ragazzi di Spalletti. Nel frattempo, l’attesa cresce. Come Milano prima del debutto e Roma alla vigilia della gara con la Spagna, anche Bari - in fermento per gli ultimi 90 minuti con la Croazia – è stata teatro di un’attivazione del brand delle Tre Strisce. L’azzurro infatti ha tinto d’improvviso la città a ventiquattr’ore dal calcio d’inizio di Lipsia. Nell’iconica strada Arco Basso, conosciuta in mezzo mondo come “la strada delle orecchiette”, questa mattina le bancherelle delle pastaie baresi avevano un aspetto diverso: l’intera strada infatti si è presentata piena di bandiere e le venditrici stesse indossavano la maglia degli azzurri.