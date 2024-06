Furia Donnarumma: la reazione al gol della Croazia dopo il rigore parato

Gigio Donnarumma si infuria, a dir poco, per il gol subìto dall'Italia. Poco prima della rete del vantaggio di Modric, infatti, Gigio aveva parato un rigore proprio alla stella croata. Aveva invitato i compagni a reagire ma dopo neppure due minuti la Croazia, sempre con Modric, è passata in vantaggio con Bastoni, Darmian e Di Lorenzo che si sono addormentati lasciando spazio e tempo al campione del Real per fare quello che voleva. Un gol che a Donnarumma non è andato giù, tanto che non appena il pallone è entrato in rete si è imbestialito e ha sgridato i compagni. Una furia, il portiere del Psg, visto che la grande parata sul rigore era stata inutile.