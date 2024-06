Calafiori e quel titolo profetico

Ho mandato messaggi fin dall’antivigilia: non abbiate timore di giocare per vincere. Ma mi rivolgevo a Spalletti, solo a lui. Tempo fa ci parlavamo, adesso arrivo forse a mettergli sotto il naso qualche titolo di giornale. Ma non faccio il fenomeno. C’è arrivato da solo, a vincere. Con la versione volgare della fortuna. E il catenaccio moderno che si chiama 3-5-2. Forse i sapientoni non lo sanno. I compiti intelligenti li rimando a Berlino, sabato, dove il mio caro amico Civoli sparò quella breve intensa poesia d’amore. La mia dose di fortuna l’ho giocata con un titolo su queste pagine, l’altro giorno “Che bello se Calafiori battesse la Croazia”. Beh, cosa volete dal poverino che si prese sulle spalle la botta di Spagna? Non ha segnato ma ha dato la palla gol della salvezza a Zaccagni, come una vittoria.