Napoli, con Di Lorenzo si tratta ad oltranza: tutti gli aggiornamenti

Di Lorenzo, secondo round con il Napoli

Giuffredi è arrivato intorno alle 18 per un incontro al Britannique, a pochi metri dall’hotel (il Parker’s) in cui alloggia Conte in questi primi giorni napoletani e in cui è di casa il presidente. Vista panoramica, tra le più belle di Napoli. Vista sul futuro, quello che la società non vuole contemplare senza il capitano del terzo scudetto. Discussioni proseguite, in modo pacifico, per un paio d’ore: il Napoli vuole far valere il rinnovo firmato neanche un anno fa e annunciato a gran voce dal presidente a Dimaro. Vuole che Di Lorenzo resti, azzerando quanto successo la scorsa stagione, trovando nuova linfa per nuovi obiettivi, da inseguire insieme a Conte, che ancor prima di esser stato annunciato aveva già provato a convincerlo, telefonicamente, a cambiare idea.

Le parole del manager

Giuffredi ascolta e riporta: «Il ragazzo sta giocando l’Europeo e vuole stare tranquillo» ha ribadito uscendo dal summit. Fa da tramite tra il giocatore, al momento in Germania, e la società. «Fate rimanere il capitano» gli aveva gridato invece un tifoso prima dell’incontro, mandando un abbraccio virtuale a Giovanni. La crisi è riparabile, secondo il Napoli, che non vuole cederlo e spera che possa ritrovare il sorriso, quello che ha accennato l'agente una volta uscito dal Britannique in compagnia del presidente De Laurentiis, del ds Manna e del club manager Sinicropi. Il terzino è un perno imprescindibile del Napoli, cha da subito ha adottato una linea intransigente. È una delle priorità del tecnico salentino, che vuole ripartire da lui e da Kvaratskhelia. Segnali distensivi c’erano già stati lunedì a Roma, ma la presenza del nuovo allenatore sta contribuendo a un delicato lavoro di recupero e di restauro di una relazione ballerina, ma che può risolversi positivamente, adottando buon senso. Giovanni, intanto, ha evitato le domande sul suo futuro sia prima dell’inizio degli Europei che dopo la partita di lunedì contro la Croazia. Il mercato del resto è un tabù, un argomento pubblicamente intoccabile quando si è in ritiro con l’Italia o con qualsiasi altra nazionale. Ci sta pensando quindi il suo agente a discuterne con De Laurentiis e Manna, con l’aggiunta di Conte, che non ha partecipato al summit, ma che sa parlare e motivare i giocatori come pochi, li ipnotizza con la sua energia, li convince a dare tutto in nome di una causa. In questo caso quella del Napoli, l’unica che conta.