Insigne e le chat con Spalletti, Jorginho e Donnarumma: "Ci scriviamo..."

Per la poca distanza geografica, in questi giorni sta pensando più alla Copa America , ma l'occhio di Lorenzo Insigne è sempre rivolto versli gli Azzurri . Donnarumma e compagni in Germania stanno provando a difendere il titolo vinto tre anni fa dall'ex capitano del Napoli, che ha rivelato un retroscena su come sta seguendo la squadra di Spalletti a distanza.

Le parole di Insigne

Queste le sue parole a ESPN Argentina: "Europei o Copa America? Sto guardando tutti e due. L'altro giorno sono andato a vedere Argentina-Canada perché mi piace guardare Messi, è un grande. Però faccio anche il tifo per l'Italia agli Europei: anche se non sono con la squadra mi scrivo sempre con Spalletti, Jorginho e Donnarumma. Spero che vincano. Oggi l'Argentina è la miglior Nazionale del mondo, e lo hanno dimostrato vincendo il Mondiale. Noi non abbiamo partecipato e non nascondo che ho fatto il tifo per loro per Maradona e ora per Messi. Spero che vinceranno anche questa Copa America".