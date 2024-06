Italia in trasferta fissa: Berlino sarà svizzera

INVIATO A ISERLOHN - L'immagine iconica del Mondiale del 2006 era un’Italia che sembrava di giocare ogni volta a Roma o a Milano, a Bari o Palermo, a Cagliari o a Bologna e Firenze. Migliaia di tifosi azzurri che riempivano gli stadi tedeschi ad ogni nostra partita, non c’era solo l’assedio del ritiro del Landhaus Milser Hotel di Duisburg. Buffon, all’inizio di questa spedizione, come capo delegazione aveva ancora negli occhi quelle immagini: «Nel 2006 avevamo la sensazione di giocare in casa e anche adesso sono convinto sarà così» aveva detto i primi giorni di ritiro a Iserlohn. Purtroppo, per ora è andata in maniera diversa. E le previsioni non sembrano essere incoraggianti.