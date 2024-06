Marciniak per Svizzera-Italia, il blocco Inter trema

INVIATO A ISERLOHN - Sarà il polacco Szymon Marciniak, 43 anni, appassionato di arti marziali, l’arbitro di Svizzera-Italia in programma a Berlino sabato (ore 18). Considerato a lungo il miglior arbitro europeo, quest’anno ha sbagliato soprattutto nel finale di stagione, per tutte la semifinale di champions Real-Bayern. Trentotto precedenti con le nostre squadre (Nazionali comprese), 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte. Nel suo curriculum, la finale di Champions 2023 (City-Inter 1-0), il Mondiale per club 2024 (City-Fluminense 4-0) e la finale del Mondiale 2022, Argentina-Francia 7-5 ai rigori.a