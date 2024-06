San Gigio Donnarumma, uno studio rivela: nessuno come lui

E' una specie di piovra, senza scomodare il polpo Paul, il cefalopode divenuto famoso per i pronostici (azzeccati) durante il Mondiale del 2010. Però, provate a fare gol a San Gigio Donnarumma, il protettore d’Italia. Arriva ovunque, altro che octopus, sembra di braccia ne abbia sedici. Contro la Spagna fenomenale, contro la Croazia meno impegnato eppure ugualmente decisivo. Non a caso ha avuto la percentuale più alta di “expected goals evitati” nell’ultima stagione (circa il 45,5%), più di Lunin del Real Madrid, con 33,1% (almeno fino a quando non è tornato Courtois). Giusto, il gol di Zaccagni al 97’ ci ha portato agli ottavi, ma senza le sue 12 parate su 15 tiri non saremmo neanche arrivati alla possibilità di giocarcela come migliore terza (e sarebbe andata male comunque, come abbiamo visto).