Avanzano El Shaarawy e Fagioli verso Svizzera-Italia

BERLINO - Dimarco in forte dubbio, Bastoni con le placche alla gola e qualche linea di febbre. Per Spalletti si moltiplicano le preoccupazione a poche ore dagli ottavi di finale. Ci aspetta la Svizzera. L’Italia ha appena lasciato il ritiro di Iserlohn per raggiungere la capitale tedesca. Si gioca all’Olympistadion, lo stesso impianto dove Lippi e Buffon vinsero il Mondiale nel 2006. Sono passati diciotto anni. Durante la rifinitura sono emerse due candidature. Spalletti ha provato Fagioli in cabina di regia. Vedremo se il bianconero supererà Jorginho. Davanti si alternavano El Shaarawy con Pellegrini e Raspadori con Scamacca. Chiesa si muoveva sulla fascia destra. Sono prove, non è detto che siano scelte definitive.