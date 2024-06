Italia, la tradizione e le certezze

C’è stato un tempo, un lungo tempo, sia prima che dopo la guerra, in cui la Svizzera non ci creava nessun imbarazzo, nessuna tensione. Dopo la sconfitta alle Olimpiadi del ’24 (un secolo fa), nei successivi 14 anni non abbiamo più perso e l’abbiamo battuta 11 volte su 14. Dopo la guerra, dal ’60 all’82, altre 10 partite senza sconfitta e con 6 vittorie degli azzurri. La distanza fra noi e loro ha cominciato a farsi più sottile negli anni ’90, quando la Svizzera stava per complicare la nostra qualificazione a Usa ’94 col 2-2 di Cagliari. Ct Sacchi. Quella sera l’Italia di Arrigo agguantò il pareggio all’ultimo tuffo, come l’Italia di Spalletti con la Croazia. Oggi Zaccagni, allora Baggio all’83' ed Eranio al 90', da 0-2 a 2-2. Lo spauracchio dell’epoca era il centravanti Chapuisat, quello di adesso è Ndoye. Lentamente, ma nemmeno tanto lentamente, la Svizzera ha raggiunto il nostro livello e nel momento buono (per loro, non per noi) ci ha scaraventato fuori dal Mondiale. Potremmo, anzi dovremmo, chiederci come un Paese di 9 milioni di abitanti (un quarto del nostro), con 400.000 giocatori tesserati (noi ne abbiamo un milione e mezzo), calcisticamente senza le nostre tradizioni, sia riuscito a recuperare questa distanza modificando i rapporti di forza, ma non oggi, non alla vigilia di una partita che ha il potere di dividere a metà strada il nostro umore e anche il nostro futuro, dalla forte delusione (in caso di eliminazione) al conforto (in caso di vittoria), dalla gestione difficile, complicata e velenosa (il veleno che si inietta il ct, come lui stesso ha detto) dei due anni che ci separano dal prossimo Mondiale a un’attesa più serena. Poi ci dovremmo chiedere anche perché stasera, a Berlino, l’Olympiastadion avrà più tifosi (molti di più) della Svizzera che dell’Italia, ma anche questo argomento, peraltro non proprio originale purtroppo per noi, va rinviato a prossime letture.