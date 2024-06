Scandalo Italia: furia social su Spalletti e gli azzurri dopo l'eliminazione

La vittoria della Svizzera vale l'eliminazione dell'Italia che saluta agli ottavi di finale Euro 2024 . Si torna a casa e sui social sono tantissimi i messaggi contro il ct Luciano Spalletti ma non mancano le critiche ai singoli come, ad esempio, a Di Lorenzo . "La confusione di Spalletti regna sovrana a braccetto con la prudenza" scrive qualcuno, che poi aggiunge: "Altro che calcio propositivo". Sui social, su X, il vecchio Twitter, si sprecano messaggi simili: "Il disastro di questa Nazionale è tutta farina del sacco di Spalletti. Ha distrutto il poco che aveva e che aveva costruito in qualche settimana scelta dopo scelta".

Quante critiche a Spalletti sui social

Tutti contro il ct: "Spalletti non ne ha azzeccata una, ma sembrano già con la testa ad Ibiza. Non possono essere semplicemente così scarsi". E ancora: "Spalletti ed il suo staff tecnico non hanno mai capito nulla di questa Nazionale. Una delle pagine più brutte di sempre". Altri aggiungono: "Comunque Spalletti ha approcciato questa esperienza in Nazionale nel peggior modo possibile, non abbiamo giocato da squadra, niente mi toglie dalla testa che non c'è il minimo rapporto umano". A proposito del capitano del Napoli, qualcuno fa notare: "Di Lorenzo è stato saltato praticamente da qualsiasi giocatore in questo Europeo". Altri non sono riusciti a spiegarsi perché "Di Lorenzo era fuori condizione mentale e fisica da quattro partite e continuava ad essere titolare".