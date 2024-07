Italia, che disfatta: tutto quello che non ha funzionato

D urante la triste conferenza di addio all’Europeo, al ct hanno chiesto se, come aveva promesso all’inizio della sua avventura azzurra, aveva visto il miglior Spalletti. Nella domanda era già incorporata la risposta e Luciano non poteva fare altro che confermarla: no, non lo aveva visto. In realtà non è stato il miglior Spalletti, ma nemmeno il peggior Spalletti, più semplicemente non è stato Spalletti.



Quasi trent’anni fa, nell’umido e afoso pomeriggio di Cremona, quando con un gol di Carmine Esposito portò l’Empoli in Serie A, eravamo con lui nello spogliatoio dello “Zini”. E’ da quel giorno che abbiamo seguito, con ammirazione, la sua evoluzione tecnica. In carriera ha passato anche dei momenti non molto piacevoli (pochi, per la verità), ma le sue squadre hanno sempre avuto il suo marchio. Erano riconoscibili a prima vista. L’Italia è stata irriconoscibile. Spalletti ha sempre risolto i suoi giocatori, all’Europeo gli azzurri erano irrisolti. Ha sempre trasmesso il suo carattere, contro la Svizzera i giocatori si nascondevano. Conoscendolo da così tanto tempo, non siamo rimasti delusi, ma increduli. Non era Spalletti quello seduto sulla panchina dell’Italia.