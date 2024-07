Italia messa a nudo dalla Svizzera

Il guaio vero è stato la Svizzera. Perché se perdi con la Spagna puoi buttarla sui massimi sistemi, su cosa fa il calcio spagnolo per i giovani, sul coraggio che hanno nel lanciarli in prima squadra (vedi il sedicenne Yamal), su come sono bravi loro e quanto siamo miopi noi con i nostri ragazzi. Ma la Svizzera è uno schiaffo alla nostra superbia: ci ha messo sotto per 90’ e allora che facciamo? Replichiamo il loro modello nella speranza di ottenere qualche risultato? Eccolo il modello svizzero: serie A a 12 squadre, vinta dallo Young Boys, non proprio al top tra i club europei. Tra i convocati per l’Europeo 2024 un solo giocatore è tesserato per un club svizzero, Steffan, del Lugano, così decisivo da essere entrato contro l’Italia al 46’ del secondo tempo. Gli altri, tutti gli altri, giocano all’estero, Italia compresa. Quindi abbiamo perso contro una Nazionale che non fa altro che esportare giocatori, che crescono (paradosso del paradosso) anche nel nostro campionato, come ci ha insegnato il Bologna. L’Italia torna demolita su tutti i fronti: la Spagna ci ha preso a pallate con i suoi talenti cresciuti in casa, la Svizzera con una squadra messa insieme pescando all’estero e un calcio semplice ma organizzato. Noi non abbiamo avuto né uno, né l’altro. Il guaio è che si parlerà molto del primo aspetto, soprattutto per motivi di politica sportiva, ignorando (o facendo finta di ignorare) che se anche da oggi tutte le componenti del mondo del calcio cominciassero ad andare d’amore e d’accordo, garantendo tempo e giocatori alla Nazionale, riformando i campionati e magari i settori giovanili, per tornare nella scia della Spagna non basterebbero cinque anni di semina. Il punto vero è il secondo, da lì deve partire l’autocritica di Gravina e Spalletti: l’Italia non stava in piedi e chi stava in piedi vagava per il campo.