Il clamoroso sfogo di Balotelli: “Dopo un’Italia così, giudicate me…”

Dai social ai social: Mario Balotelli risponde alle critiche ricevute dopo che un suo video era diventato virale. L'ex centravanti della Nazionale era stato filmato nella notte tra sabato e domenica a Lignano Sabbiadoro , dove spesso va in vacanza, mentre cade a terra in strada, tenta di rialzarsi senza riuscirci , prima di rimettersi in piedi.

La risposta di Balotelli sui social

Sempre sui social, stavolta sul suo profilo, Balotelli ha voluto fare chiarezza sul video in questione ma soprattutto ha voluto rispondere alle critiche ricevute: "Ho visto il video dove cadiamo per terra coi miei amici, ci rotoliamo, saltiamo, corriamo, non vedo il problema di fare una serata con amici senza far male a nessuno e poi essere giudicato per cosa? Perché non avete fatto vedere tutte le foto con le persone, sono stato disponibile con tutti. Dopo un'Italia così la notizia che deve uscire è che sono ubriaco? Dai ragazzi pensiamo alle cose serie".