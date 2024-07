Italia, strada in salita per il Mondiale: pesa l'eliminazione agli Europei

ROMA - Stati Uniti, Messico e Canada nel 2026 ospiteranno la fase finale del Mondiale per la prima volta a 48 squadre . Sedici posti da assegnare all’Europa, ma la strada resta in salita. Alle qualificazioni parteciperanno 54 nazionali europee divise in 12 gruppi: 6 gironi da 4 squadre e 6 gironi da 5 squadre. Il ranking Fifa stabilirà le dodici teste di serie. L’Italia al momento è ottava, ma l’esito di Euro24 e i gironi di Nations modificheranno la classifica.

Come l'Italia può andare al Mondiale

Occhio al regolamento. Ingresso automatico al Mondiale per le 12 vincenti dei gironi. Gli altri 4 posti verranno assegnati dal doppio playoff (semifinali e finali) tra le 12 seconde di ogni girone e le 4 migliori di Nations non ancora qualificate. Il sorteggio verso Canada-Messico-Usa 2026 si terrà a dicembre dopo i gironi di Nations. Le qualificazioni mondiali scatteranno a marzo solo nel caso in cui gli azzurri si piazzassero quarti dietro Francia, Belgio e Israele. Altrimenti finiremo in un girone da 4 e ci giocheremo l’accesso al Mondiale in appena 6 partite tra settembre e novembre 2025.