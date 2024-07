Elezioni nuovo presidente Figc, Gravina convoca il consiglio: il motivo

Le elezioni del 4 novembre, i movimenti di palazzo, le campagne elettorali già partite e un appuntamento, fondamentale nel panorama politico-sportivo: il presidente della Figc, Gabriele Gravina , ha convocato per le ore 16 di lunedì 15 luglio la riunione del consiglio federale . Un appuntamento attesissimo, nel quale la Serie A e la Serie B chiederanno probabilmente conto a Gravina del flop Europeo, e dove viceversa il presidente ribadirà che i processi di democratizzazione già avviati dovranno essere affrontati nelle sedi preposte, rifiutando così ogni pressione esterna della politica.

Consiglio Figc, gli argomenti

Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre alla consueta informativa del segretario generale e all'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione al campionato di Serie B Femminile, ci sono proprio i principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe, cioè le cosiddette "regole del gioco elettivo" (come si vota, i quorum, la struttura e le varie modalità) che dovranno passare da un'approvazione del consiglio in vista delle prossime votazioni. Va ricordato, infatti, che prima della Figc andranno a elezioni Serie A, Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti. Sarà un'estate caldissima.