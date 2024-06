Zirkzee convocato a Euro 2024: il motivo della chiamata dell'Olanda

Zirkzee agli Europei: la chiamata di Koeman

Le liste ufficiali dei convocati per l'Europeo in Germania andavano consegnate entro il 7 giugno, con la possibilità di modificarle solo in casa di infortunio. L'Olanda, oltre ai forfait di De Jong e Koopmeiners, ha perso anche l'attaccante dell'Ajax Brobbey dopo il suo infortunio ai tendini del ginocchio a causa di uno scontro in allenamento con De Ligt. I convocati possono essere modificati solo in caso di infortunio entro la mezzanotte del giorno prima della gara d'esordio della squadra. L'Olanda esordirà domenica 16 alle 15 contro la Polonia, perciò Koeman ha avuto tutto il tempo di tornare sui suoi passi e chiamare Joshua Zirkzee. In tutto questo l'attaccante era già in vacanza a Orlando, negli Stati Uniti.