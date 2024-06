Koeman, ma che fai? Pizzicato dalle telecamere mentre fa un gesto imbarazzante

Koeman, che imbarazzo: dita nel naso e poi in bocca

Le telecamere a bordocampo hanno infatti catturato il tecnico olandese in panchina con le dita nel naso. Non è finita qui: subito dopo Koeman si è messo quello stesso dito in bocca, per poi ripulirsi ed alzarsi dalla panchina. Un gesto disgustoso, che il tecnico probabilmente sperava passasse inosservato. Non è stato così invece, con il video di questa figuraccia che sta facendo il giro dei social ricordando agli utenti Joachim Low, che sulla panchina della Germania si era reso spesso protagonista di gesti simili.