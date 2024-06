In Serbia impazziscono: "Wout Weghorst come Baba Vanga, aveva previsto tutto"

Baba Vanga, la sensitiva dei Balcani, è tornata d'attualità in Serbia in questi giorni. Il motivo è clamoroso o, per meglio dire, assurdo. In molti stanno adattando le sue previsioni all'Europeo. Ad esempio: l'olandese Weghorst aveva predetto alla fidanzata il suo gol decisivo come la Polonia e qualcuno ha pensato bene di scrivere, sui social e sul web: "Lui come Baba Vanga, aveva previsto tutto". Ma cosa aveva detto l'attaccante? Ecco le sue parole: "A volte è come se avessi una sensazione. L'ho detto alla mia compagna stamattina perché dubitava che sarebbe venuta alla partita. Ho detto che ci sarebbe stato un pareggio a 20 minuti dalla fine, poi sarei entrato e avrei segnato un gol. A volte lo senti. Sono davvero felice, ma anche orgoglioso". E Baba Vanga applaude.