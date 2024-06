Bufera Taylor, Olanda furibonda: "Ma cosa hai annullato?"

Chi poteva essere il protagonista del primo caso arbitrale dell’Europeo? Proprio lui, Anthony Taylor, diventato famoso in Italia per le accuse di Mourinho nel garage dello stadio di Budapest dopo la finale di Europa League tra la Roma e il Siviglia. Non bastavano le polemiche in Inghilterra per una stagione poco felice. Ora i suoi arbitraggi fanno discutere anche in Germania.

Taylor nel mirino, furia olandese

Stavolta ad arrabbiarsi è stata l’Olanda, che si è vista annullare il gol di Xavi Simons contro la Francia per il fuorigioco di Dumfries che il guardalinee Nunn ha giudicato attivo. «Non può mai essere cancellata una rete del genere - ha detto il ct Ronald Koeman, visibilmente contrariato. - Dumfries non influenza in alcun modo l’azione. L’arbitro ha sbagliato. E se fosse stato un episodio di fuorigioco chiaro, non avrebbe aspettato per tre minuti il controllo del Var». In effetti il Var, Attwell, ha impiegato molto tempo nel check prima di avvalorare la decisione che Taylor aveva preso in campo.

Olanda incredula con l'arbitro Taylor

Van Dijk, il capitano olandese, si è confrontato a lungo con l’arbitro in tempo reale: «Dal campo si vedeva benissimo che il gol era regolare». Dumfries invece, “colpevole” dell’annullamento, si sente a posto con la coscienza: «Non ho fatto niente per partecipare all’azione, non ero davanti a Maignan e anzi mi sono fermato apposta per danneggiare la squadra».