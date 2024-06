Castro rivela: "Zirkzee al Milan? Ho parlato con lui"

Castro sul futuro di Zirkzee: "Non ha chiuso con il Milan"

Direttamente dal ritiro dell'Argentina U23, Santiago Castro ha parlato del rapporto costruito in questi mesi con Joshua Zirkzee, accostato con insistenza al nuovo Milan di Paulo Fonseca: "Un giocatore che mi sorprende tutti i giorni è Zirkzee. Lui è davvero completo: gioca, ha forza, è un crack ed è umile. Io e Joshua parliamo molto, e sono contento per il suo presente. Zirkzee e il Milan non hanno chiuso. Se il Bologna prenderà un altro attaccante c'è da continuare a lavorare per guadagnarsi il posto - ha sottolineato agli argentini di Radio Velez 670 -. La qualificazione in Champions? Alla fine c'è stata una rivoluzione in città. Io sono arrivato a metà stagione, la squadra aveva un livello molto buono e giocava partite molto belle, ma i veterani del gruppo e l'allenatore ci hanno convinto a pensare partita per partita e non tutto il tempo alla Champions League, perché più ci pensi e peggio è".