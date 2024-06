Joshua Zirkzee non si è allenato agli ordini del commissario tecnico Ronald Koeman con l'Olanda. L'attaccante del Bologna è stato assente nella seduta di lunedì 24 giugno, alla vigilia dell'ultimo match del girone D contro l' Austria , per cui è fortemente in dubbio .

Olanda, si ferma Zirkzee: il motivo

Zirkzee non è sceso in campo con i compagni a causa di una sindrome influenzale. Finora il classe 2001 non ha ancora esordito a Euro 2024, essendo rimasto in panchina contro Polonia e Francia.