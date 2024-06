Olanda, van Dijk fa autocritica: "Capisco le critiche, forse siamo sopravvalutati"

Olanda, van Dijk: "Ci siamo parlati con parole dure"

Proprio il difensore del Liverpool ha commentato il momento che sta vivendo la squadra dal ritiro in Germania: "Posso capire perfettamente le critiche. Nel complesso le cose potevano e dovrebbero andare meglio. Forse ci sopravvalutiamo. C'era molto da dire dopo il ko con l'Austria e abbiamo dovuto fare un'analisi approfondita. Non è stata la tattica a far sì che le cose andassero male, è mancata soprattutto la voglia di vincere, quindi ne abbiamo parlato con parole dure. Non sono stupido, so anche che posso e dovrei fare meglio, ed è quello su cui sto lavorando".