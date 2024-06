Paura per Milik infortunato: Juve e Polonia in ansia, fidanzata in lacrime

Un incubo a occhi aperti. Arek Milik è rimasto vittima di un infortunio dopo due minuti dall'inizio dell'amichevole con l' Ucraina a Varsavia . L'attaccante della Juventus , che era stato costretto a saltare l'ultima edizione degli Europei per un infortunio al ginocchio, rischia seriamente di non poter partire con i suoi compagni di squadra neppure stavolta. La sua presenza in Germania è a forte rischio.

Milik infortunato, la disperazione di Agata Sieramska

Che si trattasse di un infortunio serio lo si è capito subito. Non solo per la sostituzione immediata alla quale è stato costretto Milik, sostituito al 5' da Urbanski del Bologna, ma anche dalla reazione di Agata Sieramska, compagna di Milik, che è stata ripresa dalle telecamere mentre si portava le mani al volto. Disperata.

Milik infortunato, cosa hanno fatto subito Szczesny e Lewandowski

Szczesny e Lewandowski, entrambi in panchina, hanno cercato di aiutare Milik a rialzarsi per accompagnarlo negli spogliatoi, ma per riuscirci è stato necessario l'intervento dello staff medico. Altro pessimo segnale. Come si è infortunato Milik: nel tentativo di contrastare Malinovskyi ha messo male il piede a terra dando immediatamente l'impressione di aver accusato un forte dolore al ginocchio, probabilmente il sinistro. In attesa degli esami strumentali, è evidente e comprensibile una forte preoccupazione in merito alle sue condizioni. Più di una volta Milik si è fatto male e si è rialzato, ma stavolta il tempo per recuperare non c'è. La speranza di vederlo a Euro 2024 è appesa a un filo.