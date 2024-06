Zalewski, magia con la Polonia: gol spettacolare contro la Turchia

Nicola Zalewski ha deciso l'amichevole tra Polonia e Turchia con un gol al 90': l'esterno della Roma ha messo il pallone in rete dopo una bellissima azione personale . Una vittoria che dà fiducia visto che durante la partita si sono infortunati i due attaccanti titolari: Robert Lewandowski e Karol Swiderski ( quest'ultimo esultando ).

Gol | Polonya 2-1 Türkiye



Le altre amichevoli

Nell'altre amichevoli della serata l'Olanda ha superato per 4-0 l'Islanda, ma ha perso per un problema nel riscaldamento Teun Koopmeiners. Vittoria anche per Repubblica Ceca e Argentina, che hanno superato rispettivamente Ecuador e Macedonia del Nord.